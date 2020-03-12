Ціна на нафту продовжує знижуватися

Ціна на нафту. Фото: EADaily

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Ціна на нафту продовжила своє падіння і сьогодні, 12 березня. Вранці було відзначено ще більше падіння ціни «чорного золота». Експерти вважають, що дане зниження ціни пов’язане з введенням заборони на в’їзд в США з Європи на 30 днів у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Станом на сьогоднішній ранок ціна одного бареля нафти марки Brent з постачанням у травні опустилася на 4,6% і склала 34,14 дол., пише Reuters.

Ціна на квітневі ф’ючерси нафти марки WTI знизилася на 4,2% і склала 31,6 дол. за один барель.

У «Роснефті» відреагували на зниження ціни на нафту. Прес-секретар компанії Михайло Леонтьєв заявив, що «Роснефть» не винна в ажіотажі на нафтовому ринку.

За словами Леонтьєва, зниження ціни на нафту пов’язане з виходом Росії з угоди ОПЕК+, так як ультиматум саудівської сторони є неприйнятним для РФ. Додатковим фактором зниження активності на ринку став коронавірус і пов’язані з ним проблеми.

Російські аналітики вважають, що зниження ціни на нафту неминуче призведе до нової кризи і різкого зниження курсу російського рубля. Такої ж думки дотримуються і західні аналітики.