Нафтова війна: Ірак, Кувейт та ОАЕ підтримали Саудівську Аравію і знизили ціни, фото — Pixabay

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Тепер вже чотири країни-виробники нафти знизили ціни на нафту за прикладом Саудівської Аравії. Це зробили країни ОПЕК Ірак і Кувейт, а також Об'єднані Арабські Емірати.

«Чорне золото» з цих країн подешевшає в квітні. Зокрема, Ірак буде продавати нафту марки Basrah Light зі знижкою у 5 дол. за барель при поставках в Азію. А кувейтська нафта чотирьох сортів піде з дисконтом в 6 дол. Тим часом Об'єднані Арабські Емірати «заднім числом» знизили вартість нафти для продажу в лютому на 1 дол. 63 центи за барель.

Рішення прийняли на тлі цінової війни між Саудівською Аравією і Росією, яка загрожує бюджетам країн-виробників і підриває ринкову вартість енергетичних компаній, передає Bloomberg.

Нагадаємо, 9 березня світові ціни на нафту впали більш ніж на 30% після розвалу угоди ОПЕК+, з якої вийшли Саудівська Аравія і Росія. До кінця місяця діє угода про скорочення видобутку до 1,7 млн ​​барелів на добу, а з 1 квітня ніяких зобов’язань по скороченню видобутку нафти у країн немає.

Пізніше в найбільшій нафтовидобувній компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco заявили про плани викидати на ринок додатково по 1 млн барелів на добу.

Ціна на нафту після невеликого зростання котирувань 11 березня вранці розвернулася і знову продовжила падіння. Станом на 15.40 нафта марки Brent подешевшала на 3,73% і її ціна складала 35,83 дол. за барель, хоча вранці 11 березня перевищувала 39 дол. Нафта марки WTI коштувала 33,03 дол., падіння склало 3,9%. Обвал цін спровокувала заява Саудівської Аравії про плани збільшити обсяги видобутку з 1 квітня 2020 року.