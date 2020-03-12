Нефтяная война: Ирак, Кувейт и ОАЭ поддержали Саудовскую Аравию и снизили цены, фото — Pixabay

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Теперь уже четыре страны-производители нефти снизили цены по примеру Саудовской Аравии. Это сделали страны ОПЭК Ирак и Кувейт, а также Объединенные Арабские Эмираты.

«Черное золото» из этих стран подешевеет в апреле. В частности, Ирак будет продавать нефть марки Basrah Light со скидкой ​​5 долл. за баррель при поставках в Азию. А кувейтская нефть четырех сортов пойдет с дисконтом в 6 долл. Между тем Объединенные Арабские Эмираты «задним числом» снизили стоимость нефти для продажи в феврале на 1 долл. 63 цента за баррель.

Решение приняли на фоне ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, которая угрожает бюджетам стран-производителей и подрывает рыночную стоимость энергетических компаний, передает Bloomberg.

Напомним, 9 марта мировые цены на нефть упали более чем на 30% после развала сделки ОПЭК+, из которой вышли Саудовская Аравия и Россия. До конца месяца действует соглашение о сокращении добычи до 1,7 млн баррелей в сутки, а с 1 апреля никаких обязательств по сокращению добычи нефти в странах нет.

Позже в крупнейшей нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Aramco заявили о планах выбрасывать на рынок дополнительно по 1 млн баррелей в сутки.

Цена на нефть после небольшого роста котировок 11 марта утром развернулась и снова продолжила падение. По состоянию на 15.40 нефть марки Brent подешевела на 3,73% и ее цена составляла 35,83 долл. за баррель, хотя утром 11 марта превышала 39 долл. Нефть марки WTI стоила 33,03 долл., Падение составило 3,9%. Обвал цен спровоцировало заявление Саудовской Аравии о планах увеличить объемы добычи с 1 апреля 2020 года.