Гривна продолжает дешеветь. Фото: flickr.com

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Национальный банк Украины 12 марта установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Сегодня гривна тоже продолжила падать в цене к иностранной валюте. Так, официальный курс доллара к гривне резко вырос до 25 грн 62 коп. за 1 долл. Относительно валюты Евросоюза, то 12 марта 1 евро в Украине стоит 29 грн 4 коп. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня на веб-странице НБУ.

В Нацбанке заявили, что сейчас спрос на валюту продолжает существенно превышать предложение. Финансовый регулятор отмечает, что рост курса валют в Украине связан прежде всего психологическим фактором, из-за распространения по миру коронавируса. В НБУ считают, что мировые экономические показатели не влияют на Украину.

Для укрепления гривны НБУ вчера продал около 350 млн долл. Руководство банка уверяет, что Нацбанк имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями. По состоянию на 11 марта международные резервы Украины превышали 26 млрд долл.

Напомним, 10 марта Национальный банк Украины продал 250 млн долл. на межбанковском рынке, чтобы сгладить курсовые колебания. При этом гривна все-равно теряла позиции.