Гривня продовжує дешевшати. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n135026-kurs-valut-na-12-bereznya-gryvnya-prodovjyla-padinnya-u-nacbanku-zapevnyaut-pro-kontrol-nad.html

Ракурс

Національний банк України 12 березня встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро.

Сьогодні гривня теж продовжила падати в ціні до іноземної валюти. Так, офіційний курс долара до гривні різко зріс до 25 грн 62 коп. за 1 дол. Щодо валюти Євросоюзу, то 12 березня 1 євро в Україні коштує 29 грн 4 коп. Про це свідчать дані, опубліковані сьогодні на веб-сторінці НБУ.

У Нацбанку заявили, що наразі попит на валюту продовжує суттєво переважати пропозицію. Фінансовий регулятор наголошує, що ріст курсу валют в Україні пов’язаний насамперед психологічним чинником, передусім через поширення світом коронавірусу. В НБУ вважають, що світові економічні показники не впливають на Україну.

Для укріплення гривні НБУ вчора продав близько 350 млн дол. Керівництво банку переконує, що Нацбанк має достатній запас міцності для згладжування надмірних коливань курсу, спричинених нервовими настроями. Станом на 11 березня міжнародні резерви України перевищували 26 млрд дол.

Нагадаємо, 10 березня Національний банк України продав 250 млн дол. на міжбанківському ринку, аби згладити курсові коливання. При цьому гривня все-одно втрачала позиції.