Порушення правил дорожнього руху: Зеленський інспектує запуск нової системи відеофіксації

https://racurs.ua/ua/n135034-porushennya-pravyl-dorojnogo-ruhu-zelenskyy-inspektuie-zapusk-novoyi-systemy-videofiksaciyi.html

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Порушення правил дорожнього руху в Україні відтепер буде відслідковувати нова система фото- та відеофіксації.

У Києві триває її презентація за участі президента Володимира Зеленського та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Доступна онлайн-трансляція заходу.