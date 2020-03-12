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Порушення правил дорожнього руху: Зеленський інспектує запуск нової системи відеофіксації

Порушення правил дорожнього руху: Зеленський інспектує запуск системи відеофіксації (ТРАНСЛЯЦІЯ)

12 бер 2020, 10:57
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Порушення правил дорожнього руху в Україні відтепер буде відслідковувати нова система фото- та відеофіксації.

У Києві триває її презентація за участі президента Володимира Зеленського та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Доступна онлайн-трансляція заходу.

Джерело: Ракурс


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