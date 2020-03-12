У Броварах стався вибух у відділенні російського «Альфа-Банку», фото — "Мої Бровари"

https://racurs.ua/ua/n135032-u-brovarah-stavsya-vybuh-u-viddilenni-rosiyskogo-alfa-banku-foto.html

Ракурс

Вибух стався в ніч з 12 на 12 березня у відділенні «Альфа-Банку» в Броварах.

Про інцидент наразі повідомляють тільки користувачі соціальних мереж. Як видно із фото, детективи проводять слідчі дії, але на офіційних ресурсах силовиків про подію поки не повідомляли.

Щось вибухнуло у відділенні «Альфа- Банку» за адресою Лагунової, 4-Б. Постраждалих немає, але вибух був сильний, його почули чимало мешканців міста.

За словами користувачів гримнуло о 4.45. Залишки склопакету розлетілися на кілька метрів від епіцентру вибуху. На фото видно, що вхід до офісного приміщення, у якому стався вибух, понівечений. На першому поверсі будівлі знаходиться відділення «Альфа-Банку» та банкомат. Припускають, що це була спроба пограбування. Крім банку, в будівлі орендують офіси інші комерційні структури.

«Альфа-Банк» — українська філія російського банку, заснована 1993 року з головним офісом у Києві. За розмірами активів та часткою на роздрібному ринку входить в десятку найбільших банків України. Входить до приватної інвестиційної холдингової компанії ABH Holdings S.A. (ABHH) з реєстрацією у Люксембурзі.

Вибухи поблизу банківських відділень чи біля банкоматів стали неприємною традицією в Україні. У лютому подібне чергове пограбування намагалися влаштувати на столичній Троєщині. О 1.55 ночі невідомі вчинили вибух у відділенні «Таскомбанку», але гроші винести не вдалося.