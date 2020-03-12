В ЄС відреагували на рішення Трампа про заборону в’їзду з країн Європи. Фото: minfin.com.ua

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Заборона поїздок у США з європейських країн через китайський коронавірус приголомшила представників Європи.

Представник Бельгії зазначив, що існувало припущення про те, що щось станеться зі поїздками з Європи в США. Однак у ЄС не очікували настільки радикального рішення. Про це повідомив телеканал CNN.

Кілька європейських послів у Вашингтоні повідомили CNN, що вони не знали, що це відбудеться, незважаючи на те, що були в контакті з адміністрацією протягом останніх декількох днів, — зазначає ЗМІ.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що чиновники ЄС сьогодні оцінять ситуацію, що складався навколо ситуації щодо поїздок у США. Він наголосив, що Європа докладає зусиль, щоб стримати поширення коронавірусу.

У Державному департаменті США заявили, що їм було невідомо про те, що Трамп вирішить обмежити в’їзд з Європи. Державний секретар Майк Помпео, який зустрівся з главою МЗС Австралії менше ніж за п’ять годин до звернення Трампа, не знав про наміри президента.

Нагадаємо, 12 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон забороняє в’їзд з Європи на 30 днів. Заборона почне діяти з 13 березня, але для громадян Великої Британії зроблять виняток. У Білому домі заявили, що таке рішення було прийняте оскільки, Європейський Союз не зміг прийняти ефективних заходів щодо попередження епідемії.