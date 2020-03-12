Кращий захисник НБА Гобер насміхався над COVID-19 і захворів: ліга скасувала сезон, фото — CluchPoints

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НБА скасувала сезон після інциденту із кращим захисником ліги Руді Гобером. Він насміхався над коронавірусом, обмацавши на прес-конференції мікрофони і диктофони журналістів. Через декілька днів в Гобера виявили коронавірус.

Після того, як баскетболіст здав позитивний тест, НБА призупинила весь сезон. Інцидент стався 9 березня. Центровий «Юти Джаз» посміявся над панікою через пандемію. Про захворювання повідомили перед початком матчу з «Оклахомою», який вирішили скасувати.

Після цього Національна баскетбольна асоціація припинила чемпіонат, починаючи з 12 березня, повідомляє CNN.

Представники «Юти Джаз» поки не вказують, що інфікувався саме Гобер і називають тест «попереднім», тобто існує ймовірність, що перший може бути помилковим. За даними ESPN, Гобер, вся його команда, а також п’ять клубів, які грали з «Юта Джаз» в останні дні, пройдуть повторне тестування.

Навряд чи Гобер міг заразитися коронавірусом від мікрофонів, але після нього за тим же столом сиділи інші гравці НБА. Баскетболіст торкнувся й рекордерів журналістів.

Коронавірус також виявили у футболіста «Ювентуса» Даніеля Ругані. Тест на коронавірус COVID-19 виявився позитивним. Хвороба у захисника триває без симптомів. В «Ювентусі» склали список тих, з ким контактував Ругані.

Сьогодні стало відомо і про те, що коронавірус підхопив на зйомках в Австралії відомий американський актор Том Генкс.