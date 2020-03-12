Коронавірус: за добу у Франції померли 15 осіб, в Італії заразилися понад двох тисяч осіб

Карта поширення коронавірусу. Фото: Google

https://racurs.ua/ua/n135029-koronavirus-za-dobu-u-franciyi-pomerly-15-osib-v-italiyi-zarazylysya-ponad-dvoh-tysyach-osib.html

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Коронавірус визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров’я пандемією, так як інфекція поширилася практично по всьому світу і продовжує збирати «смертельний врожай». У Франції лише за останню добу жертвами коронавірусу стали 15 осіб.

Всього в країні зафіксовано 48 смертей від COVID-19, повідомляє в Twitter Agence France-Presse.

За даними Міністерства охорони здоров’я Франції, в країні зафіксовано 2 384 випадків зараження SARS-CoV-2.

В Італії ситуація ще гірше. Лише за останню добу в країні встановлено 2 076 нових випадків зараження коронавірусом. Всього по країні SARS-CoV-2 заразилися 12 462 особи. Лише за останню добу в Італії від інфекції загинули 196 осіб, повідомляє ANSA.

Всього в Італії від коронавірусу померли 827 осіб.

Карта поширення коронавірусу SARS-CoV-2 (оновлюється).