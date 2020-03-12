Погода в Україні на 12 березня. Карта: Гідрометцентр

https://racurs.ua/ua/n135028-shtormove-poperedjennya-v-ukrayini-ogolosyv-gidrometcentr-karta.html

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Погода в Україні 12 березня погіршиться у західних та східних областях.

Сьогодні вдень очікуються пориви вітру до 15−20 м/с у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях. У Карпатах пориви вітру сьогодні сягатимуть 25−30 м/с. Про це повідомив український Гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, сьогодні у деяких західних та східних областях пройдуть незначні дощі. На решті території переважатиме малохмарна та тепла погоду. Вдень стовпчики термометрів покажуть до 18° тепла.

Нагадаємо, вчора в Україні теж погода була складною — дискомфорту додавав штормовий вітер. Дощило в майже у всіх областях.