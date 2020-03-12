Погода в Украине на 12 марта. Карта: Гидрометцентр

https://racurs.ua/n135028-shtormovoe-preduprejdenie-v-ukraine-obyavil-gidrometcentr-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 12 марта ухудшится в западных и восточных областях.

Сегодня днем ожидаются порывы ветра до 15−20 м/с в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. В Карпатах порывы ветра сегодня будут достигать 25−30 м/с. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

По информации синоптиков, сегодня в некоторых западных и восточных областях пройдут незначительные дожди. На остальной территории будет преобладать малооблачная и теплая погода. Днем столбики термометров покажут до 18° тепла.

Напомним, вчера в Украине тоже погода была сложной- дискомфорта добавлял штормовой ветер. Дождило в почти во всех областях.