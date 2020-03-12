Коронавирус: за сутки во Франции умерли 15 человек, в Италии заразились более двух тысяч человек

Карта распространения коронавируса. Фото: Google

https://racurs.ua/n135029-koronavirus-za-sutki-vo-francii-umerli-15-chelovek-v-italii-zarazilis-bolee-dvuh-tysyach-chelovek.html

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Коронавирус признан Всемирной организацией здравоохранения пандемией, так как инфекция распространился практически по всему миру и продолжает собирать «смертельный урожай». Во Франции лишь за последние сутки жертвами коронавируса стали 15 человек.

Всего в стране зафиксировано 48 смертей от COVID-19, сообщает в Twitter Agence France-Presse.

По данным Министерства здравоохранения Франции, в стране зафиксировано 2 384 случая заражения SARS-CoV-2.

В Италии ситуация еще хуже. Лишь за последние сутки в стране установлено 2 076 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по стране SARS-CoV-2 заражено 12 462 человека. Лишь за последние сутки в Италии от инфекции погибли 196 человек, сообщает ANSA.

Всего в Италии от коронавируса умерли 827 человек.

Карта распространения коронавируса SARS-CoV-2 (обновляется).