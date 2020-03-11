Коронавірус в Україні: які футбольні поєдинки відбудуться без глядачів, фото — ultras.org

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Коронавірус і обмеження, ухвалені Кабміном, закривають футбольні поєдинки в Україні від глядачів. Матчі 23−24 турів Української прем'єр-ліги, а також березневі тури змагань у першій та другій лізі, найімовірніше, пройдуть при порожніх трибунах.

Офіційного оголошення від ліги ще не було, але частина команд УПЛ почала інформувати уболівальників про це рішення. «Олімпік» на офіційному сайті повідомив, що зустріч проти полтавської «Ворскли» пройде без глядачів. Також при порожніх трибунах відбудеться чвертьфінал Кубка України між «Десною» і «Ворсклою», про що повідомила прес-служба чернігівського клубу.

Найбільша втрата — гра у Харкові у 24 турі, де зустрінуться «Шахтар» і «Динамо». Його також доведеться переглянути тільки по ТБ. Матчі 23 туру УПЛ повинні відбутися 14 і 15 березня, 24 туру — 21−22 березня.

Виконавчий комітет Української асоціації футболу сьогодні проводить засідання і розгляне питання проведення матчів чемпіонатів України без глядачів. Під заборону можуть потрапити поєдинки УПЛ, першої ліги та другої ліги, а також матчі чемпіонатів юнацьких команд.

Без глядачів може відбутися матч-відповідь Ліги Європи «Шахтар» — «Вольфсбург» (19 березня, Харків). До речі, перший матч ці команди також зіграють без глядачів у Німеччині 12 березня.

Сьогодні уряд запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня. Кабмін заборонив масові заходи, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Вони можуть відбуватися з дозволу міжнародних організацій і без глядачів.

Крім того, товариський поєдинок між національними збірними Франції та України на стадіоні «Стад де Франс» у Сен-Дені, який заплановано на 27 березня відбудеться за порожніх трибун.

Про це повідомив офіційний сайт Французької футбольної федерації. Інший березневий товариський матч, Польща — Україна (31 березня) в Хожуві також відбудеться за порожніх трибун.

Крім того, скасовано товариські поєдинки, які мали провести в березні юнацька збірна України U-18 та жіноча збірна України з фут залу. Юнаки мали грати в Угорщині 17—18 березня, а поєдинки між жіночими збірними Португалії та України 24—25 березня мала прийняти Коїмбра.