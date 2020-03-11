Епідемія коронавірусу визнана ВООЗ пандемією

Карта поширення коронавірусу. Фото: Google

https://racurs.ua/ua/n135014-epidemiya-koronavirusu-vyznana-vooz-pandemiieu.html

Ракурс

Коронавірус поширився по всьому світу, а вакцини від інфекції досі немає. Медики борються із симптомами захворювання, але лише людський імунітет здатний впоратися із коронавірусом. У зв’язку з масштабами поширення SARS-CoV-2 Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно визнала COVID-19 пандемією.

Про це повідомив у Twitter генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гебрейесус заявив, що ВООЗ постійно зайнята моніторингом поширення інфекції і це викликає серйозні побоювання. Також була відзначена висока ступінь бездіяльності деяких держав.

Гебрейесус підкреслив, що оголошення пандемії не змінює оцінки загрози нового коронавірусу, ВООЗ продовжить боротьбу з єпідемією і закликає всі країни докласти максимум зусиль для запобігання поширенню зараження.

Слід уточнити, що пандемією вважається надзвичайно сильна епідемія, яка поширюється на території всієї країни, сусідніх держав і багатьох країн світу. Поширення захворювання має глобальний вплив, супроводжується неконтрольованим поширенням збудника і чисельними смертями.

Карта поширення коронавірусу SARS-CoV-2 (оновлюється).