Эпидемия коронавируса признана ВОЗ пандемией

Карта распространения коронавируса. Фото: Google

https://racurs.ua/n135014-epidemiya-koronavirusa-priznana-voz-pandemiey.html

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Коронавирус распространился по всему миру, а вакцины от инфекции до сих пор нет. Медики борются с симптомами заболевания, но лишь человеческий иммунитет способен справиться с коронавирусом. В связи с масштабами распространения SARS-CoV-2 Всемирная организация здравоохранения официально признала COVID-19 пандемией.

Об этом сообщил в Twitter генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Гебреисус заявил, что ВОЗ постоянно занята мониторингом распространения инфекции и это вызывает серьезные опасения. Также была отмечена высокая степень бездеятельности некоторых государств.

Гебреисус подчеркнул, что объявление пандемии не меняет оценки угрозы нового коронавируса, ВОЗ продолжит борьбу с эпидемией и призывает все страны приложить максимум усилий для предотвращения распространения заражения.

Следует уточнить, что пандемией считается чрезвычайно сильная эпидемия, которая распространяется на территории всей страны, соседних государств и многих стран мира. Распространение заболевания имеет глобальное влияние, сопровождается неконтролируемым распространением возбудителя и многочисленными летальными исходами.

Карта распространения коронавируса SARS-CoV-2 (обновляется).