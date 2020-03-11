Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Карта распространения коронавируса. Фото: Google

Эпидемия коронавируса признана ВОЗ пандемией

11 мар 2020, 19:01
999

Коронавирус распространился по всему миру, а вакцины от инфекции до сих пор нет. Медики борются с симптомами заболевания, но лишь человеческий иммунитет способен справиться с коронавирусом. В связи с масштабами распространения SARS-CoV-2 Всемирная организация здравоохранения официально признала COVID-19 пандемией.

Об этом сообщил в Twitter генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Скриншот поста ВОЗ в Twitter

Гебреисус заявил, что ВОЗ постоянно занята мониторингом распространения инфекции и это вызывает серьезные опасения. Также была отмечена высокая степень бездеятельности некоторых государств.

Гебреисус подчеркнул, что объявление пандемии не меняет оценки угрозы нового коронавируса, ВОЗ продолжит борьбу с эпидемией и призывает все страны приложить максимум усилий для предотвращения распространения заражения.

Следует уточнить, что пандемией считается чрезвычайно сильная эпидемия, которая распространяется на территории всей страны, соседних государств и многих стран мира. Распространение заболевания имеет глобальное влияние, сопровождается неконтролируемым распространением возбудителя и многочисленными летальными исходами.

Карта распространения коронавируса SARS-CoV-2 (обновляется).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше