Коронавирус в Украине: какие футбольные поединки пройдут без зрителей, фото — ultras.org

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Коронавирус и ограничения, принятые Кабмином, оставляют футбольные поединки в Украине без зрителей. Матчи 23−24 туров Украинской премьер-лиги, а также мартовские туры соревнований в первой и второй лиге, скорее всего, пройдут при пустых трибунах.

Официального объявления от лиги еще не было, но часть команд УПЛ начала информировать болельщиков об этом решении. «Олимпик» на официальном сайте сообщил, что встреча против полтавской «Ворсклы» пройдет без зрителей. Также при пустых трибунах состоится четвертьфинал Кубка Украины между «Десной» и «Ворсклой», о чем сообщила пресс-служба черниговского клуба.

Наибольшая потеря — игра в Харькове в 24 туре, где встретятся «Шахтер» и «Динамо». Его также придется смотреть только по ТВ. Матчи 23 тура УПЛ должны состояться 14 и 15 марта, 24 тура — 21−22 марта.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола сегодня проводит заседание и рассмотрит вопрос проведения матчей чемпионатов Украины без зрителей. Под запрет могут попасть поединки УПЛ, первой лиги и второй лиги, а также матчи чемпионатов юношеских команд.

Без зрителей может пройти и ответный матч Лиги Европы «Шахтер» — «Вольфсбург» (19 марта, Харьков). Кстати, первый матч эти команды также сыграют без зрителей в Германии 12 марта.

Сегодня правительство ввело ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля. Кабмин запретил массовые мероприятия, в которых запланировано участие 200 и более человек. Они могут проходить с разрешения международных организаций и без зрителей.

Кроме того, товарищеский поединок между национальными сборными Франции и Украины на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, который запланирован на 27 марта состоится при пустых трибунах.

Об этом сообщил официальный сайт Французской футбольной федерации. Другой мартовский товарищеский матч Польша — Украина (31 марта) в Хожуве также состоится при пустых трибунах.

Кроме того, отменены товарищеские поединки, которые должны были провести в марте юношеская сборная Украины U-18 и женская сборная Украины по футзалу. Юноши должны были играть в Венгрии 17−18 марта, а ответные поединки между женскими сборными Португалии и Украины 24−25 марта должна была принять Коимбра.