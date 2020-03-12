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Ракурс
Цена на нефть. Фото: EADaily

Цена на нефть продолжает снижаться

12 мар 2020, 10:58
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Цена на нефть продолжила свое падение и сегодня, 12 марта. Утром было отмечено еще большее падение цены «черного золота». Эксперты полагают, что данное снижение цены связано с введением запрета на въезд в США из Европы на 30 дней в связи с распространением коронавируса.

По состоянию на сегодняшнее утро цена одного барреля нефти марки Brent с поставками в мае опустилась на 4,6% и составила 34,14 долл., пишет Reuters.

Цена на апрельские фьючерсы нефти марки WTI снизилась на 4,2% и составила 31,6 долл. за один баррель.

В «Роснефти» отреагировали на снижение цены на нефть. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил, что «Роснефть» не виновата в ажиотаже на нефтяном рынке.

По словам Леонтьева, снижение цены на нефть связана с выходом России из сделки ОПЕК+, так как ультиматум саудовской стороны является неприемлемым для РФ. Дополнительным фактором снижения активности на рынке стал коронавирус и связанные с ним проблемы.

Российские аналитики считают, что снижение цены на нефть неизбежно приведет к новому кризису и резкому снижению курса российского рубля. Такого же мнения придерживаются и западные аналитики.


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