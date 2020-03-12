Саудовская Аравия предлагает рекордно низкие цены на нефть. Фото: Pexels

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Ракурс

Цена на нефть в Европе может падать и дальше. На фоне ценовой войны на нефтяном рынке Саудовская Аравия планирует продавать нефть в Европу по 25 долл. за баррель.

Саудовская Аравия готова поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по такой цене. Так европейский нефтяной рынок «превратится в место наиболее ожесточенной борьбы за нефть между эр-Риядом и Москвой». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

25 долл. за баррель — очень выгодное предложение по сравнению с ценой на российский продукт. При этом нефтеперерабатывающие заводы в Евросоюзе, в том числе компаний Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa, получили от Saudi Aramco предложения на лимиты поставки, которые превышают традиционные объемы. Диапазон объема дополнительных поставок составлял от 25% до 200%.

Глава Saudi Aramco Амин Нассер ранее подтвердил, что в апреле саудовская госкомпания резко увеличит поставки нефти. По его словам, их объем, включая внутренние поставки, составит 12,3 млн баррелей в сутки.

Как известно, цена на нефть продолжила свое падение и сегодня, 12 марта. Утром было отмечено еще большее падение цены «черного золота». Эксперты полагают, что данное снижение цены связано с введением запрета на въезд в США из Европы на 30 дней в связи с распространением коронавируса.