Судебная реформа Зеленского: Венецианская комиссия поприветствовала критическое решение КСУ

Венецианская комиссия поприветствовала критическое решение КСУ. Фото: Слово и дело

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Судебная реформа продолжается в Украине, однако не все нововведения украинской власти считают удачными в Венецианской комиссии.

Там не одобрили поправку, которая сокращала максимальное количество судей в Верховном суде от 200 до 100. 11 марта Конституционный суд также решил, что эта поправка является неконституционной. Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио остался доволен этим решением, говорится в заявлении комиссии на официальном сайте.

Комиссии, в частности, была обеспокоена тем, что эта поправка привела бы к серьезным изменениям в составе Верховного суда, который уже был полностью реформирован на основе законодательства, принятого предыдущим созывом Рады.

Президент комиссии отметил, что эта ситуация могла бы стать сигналом и судьям, и общественности, что от воли большинства в парламенте зависит, могут ли судьи Верховного суда оставаться на посту.

Поэтому я поздравляю Конституционный суд с его решением, которое укрепляет независимость не только Верховного суда, но и украинской судебной власти в целом, — добавил президент Венецианской комиссии.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал неконституционными некоторые положения судебной реформы президента Владимира Зеленского.