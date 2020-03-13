Судебная реформа Зеленского: Венецианская комиссия поприветствовала критическое решение КСУ

Судебная реформа Зеленского: Венецианская комиссия поприветствовала критическое решение КСУhttps://racurs.ua/n135109-sudebnaya-reforma-zelenskogo-venecianskaya-komissiya-poprivetstvovala-kriticheskoe-reshenie-ksu.htmlРакурс
Судебная реформа продолжается в Украине, однако не все нововведения украинской власти считают удачными в Венецианской комиссии.
Там не одобрили поправку, которая сокращала максимальное количество судей в Верховном суде от 200 до 100. 11 марта Конституционный суд также решил, что эта поправка является неконституционной. Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио остался доволен этим решением, говорится в заявлении комиссии на официальном сайте.
Комиссии, в частности, была обеспокоена тем, что эта поправка привела бы к серьезным изменениям в составе Верховного суда, который уже был полностью реформирован на основе законодательства, принятого предыдущим созывом Рады.
Президент комиссии отметил, что эта ситуация могла бы стать сигналом и судьям, и общественности, что от воли большинства в парламенте зависит, могут ли судьи Верховного суда оставаться на посту.
Поэтому я поздравляю Конституционный суд с его решением, которое укрепляет независимость не только Верховного суда, но и украинской судебной власти в целом, — добавил президент Венецианской комиссии.
Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал неконституционными некоторые положения судебной реформы президента Владимира Зеленского.