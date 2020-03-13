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Ракурс
Тесты на коронавирус: список больниц Киева, где можно провериться на COVID-2019

Тесты на коронавирус: список больниц Киева, где можно провериться на COVID-2019

13 мар 2020, 12:56
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Тесты на коронавирус есть в наличии как минимум в семи больницах Киева. Однако пройти такой экспресс-тест на COVID-2019 можно только по назначению врача.

Диагностику можно сделать бесплатно, но только по назначению врача, — сообщил в Фейсбук экс-нардеп Мустафа Найем.

Тести на коронавірус: список лікарень Києва, де можна перевіритися на COVID-2019

Больницы Киева, где можно пройти тест на коронавирус:

  1. Александровская клиническая больница Киева;

  2. Киевская городская клиническая больница № 4;

  3. Киевская городская клиническая больница № 9;

  4. Киевская городская детская клиническая больница № 1;

  5. Киевская городская детская клиническая больница № 2;

  6. Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;

  7. Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

Найем добавил, что экспресс-тесты будут делаться в медицинских учреждениях бесплатно.

Напомним, Министерство здравоохранения сегодня сообщило, что по состоянию на утро 13 марта в Украине зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая COVID-19: два в Черновицкой области и один — в Житомирской области. Всего с начала года в Центр общественного здоровья поступило 55 сообщений о подозрении на COVID-19 (три вышеупомянутые случаи впоследствии подтвердились лабораторно, еще три образца сейчас исследуются, другие — отрицательные).

Источник: Ракурс


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