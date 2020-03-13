Реформа среднего образования: Зеленский подписал закон, включающий вопрос языка обучения

Зеленский подписал закон о реформировании среднего образования. Фото: Pexels

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Владимир Зеленский, президент Украины, 13 марта подписал закон № 0901 «О полном общем среднем образовании», который призван обеспечить законодательную основу для реформирования системы общего среднего образования.

Основной задачей нового закона является урегулирование вопросов доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию. Об этом сообщается на сайте президента.

В частности, речь идет о вопросах ресурсного обеспечения учреждений образования, доступности для лиц с особыми образовательными потребностями и территориальной доступности учреждений общего среднего образования, а также разграничение полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования.

Также законопроект призван урегулировать вопросы языка образования в учреждениях общего среднего образования и сертификации педагогических работников.

В новом законе № 0901 предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах:

для коренных народов, которые не имеют государства и лишены возможности жить в своей языковой среде. Речь идет о коренном народе оккупированного Крыма крымских татарах. Теперь с первого по 11 (12) класс они смогут учиться на родном языке наряду с украинским;

для школ с обучением на языке нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза. В ЕС 23 официальных языка. Эта модель предусматривает, что в начальной школе ученики смогут учиться на родном языке наряду с украинским, но с 5 класса не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском языке с постепенным увеличением, чтобы в 9 классе не менее 40% предметов преподавались на государственном языке. В старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени должно читаться на украинском.

для остальных национальных меньшинств, в том числе и для русскоговорящих. Преподавать на русском можно будет в начальной школе, наряду с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на украинском языке.

Напомним, 16 января Верховная Рада во втором чтении поддержала этот законопроект.