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Зеленський підписав закон про реформування середньої освіти. Фото: Pexels

Реформа середньої освіти: Зеленський підписав закон, що включає питання мови навчання

13 бер 2020, 17:32
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Володимир Зеленський, президент України, 13 березня підписав закон № 0901 «Про повну загальну середню освіту», який покликаний забезпечити законодавчу основу для реформування системи загальної середньої освіти.

Основним завданням нового закону є врегулювання питань доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти. Про це повідомляється на сайті президента.

Зокрема, йдеться про питання ресурсного забезпечення закладів освіти, доступності для осіб з особливими освітніми потребами та територіальної доступності установ загальної середньої освіти, а також розмежування повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в сфері загальної середньої освіти.

Також законопроект покликаний врегулювати питання мови освіти в закладах загальної середньої освіти та сертифікації педагогічних працівників.

У новому законі № 0901 передбачені три моделі вивчення української мови в школах:

  • для корінних народів, які не мають держави і позбавлені можливості жити у своєму мовному середовищі. Йдеться про корінний народ окупованого Криму кримських татар. Тепер з першого по 11 (12) клас вони зможуть вчитися рідною мовою на рівні з українською;
  • для шкіл з навчанням мовою нацменшин, які відносяться до мов Євросоюзу. В ЄС 23 офіційні мови. Ця модель передбачає, що в початковій школі учні зможуть навчатися рідною мовою на рівні з українською, але з 5 класу не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатися українською мовою з поступовим збільшенням, щоб в 9 класі не менше 40% предметів викладалися державною мовою. У старшій школі щонайменше 60% річного обсягу навчального часу має читатися українською.
  • для інших національних меншин, зокрема і для російськомовних. Викладати російською можна буде в початковій школі на рівні з вивченням українською, а з 5 класу щонайменше 80% навчального часу буде читатися українською мовою.

Реформа середньої освіти. Фото: Страна

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада в другому читанні підтримала цей законопроект.


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