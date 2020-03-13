Десятки украинцев застряли на границе между Италией и Словенией. Фото: РБК

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Коронавирус в Европе стал причиной того, что десятки украинцев, которые ехали из Италии в Украину, застряли на границе со Словенией. Словенские пограничники не пускают на свою территорию два автобуса, в которых, по разным данным, находятся от 100 до 180 пассажиров.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на брифинге по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны подтвердила эту информацию. По ее данным, Словения остановила на своей границе около 120 украинских граждан.

МИД знает об этих украинцах. Идет рекомендация им вернуться в места пребывания и предоставить все свои контакты диппредставительствам Украины в Италии. Мы будем делать все возможное, чтобы все украинцы, которые хотят вернуться в Украину, смогли это сделать, — отметила Мендель.

Заблокированные на границе украинцы рассказали журналистам, что находятся там со вчерашнего вечера, пишет ТСН. Словенские пограничники проверили температуру только у водителя одного автобуса и решили не пропускать транспортные средства. Они призывают граждан возвращаться назад в Италию.

Однако большинство украинцев не хочет возвращаться, потому что срок их пребывания по биометрическим паспортам в странах Евросоюза заканчивается, в дальнейшем они могут быть просто депортированы и получить запрет на въезд.

По словам пассажиров, им никто не сообщает, что происходит и как с ними поступят дальше. К тому же, на границе они не могут купить еду, в местных маркетах есть только сладости, вода и сигареты.

Украинцы рассказывают, что связывались с консулами Министерства иностранных дел Украины в Словении, Италии и Австрии. Те обещали им помочь, но пока ситуация остается без изменений.

Также вместе с с украинцами на границе Италии со Словенией застряли и румынские автобусы, но в них нет пассажиров.

Отметим, что Словения еще два дня назад закрыла границу с Италией из-за эпидемии коронавируса. Пока неизвестно, почему перевозчики решили поехать именно через закрытые пункты пропуска.

В Словении зарегистрированы 34 случая инфицирования коронавирусом, а в Италии количество заболевших уже превысило 12 тыс. человек. Ранее закрыть границу с Италией решила и Австрия.