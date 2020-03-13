Десятки українців застрягли на кордоні між Італією та Словенією. Фото: РБК

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Коронавірус у Європі став причиною того, що десятки українців, які їхали з Італії до України, застрягли на кордоні зі Словенією. Словенські прикордонники не впускають на свою територію два автобуси, в яких, за різними даними, перебувають від 100 до 180 пасажирів.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель на брифінгу за підсумками засідання Ради нацбезпеки й оборони підтвердила цю інформацію. За її даними, Словенія зупинила на своєму кордоні близько 120 українських громадян.

МЗС знає про цих українців. Йде рекомендація їм повернутися до місць перебування й надати усі свої контакти диппредставництвам України в Італії. Ми будемо робити все можливе, аби всі українці, які хочуть повернутися до України, змогли це зробити, — зазначила Мендель.

Заблоковані на кордоні українці розповіли журналістам, що перебувають там із учорашнього вечора, пише ТСН. Словенські прикордонники перевірили температуру лише у водія одного автобуса і вирішили не пропускати транспортні засоби. Вони закликають громадян повертатися назад до Італії.

Однак більшість українців не хоче повертатися, тому що термін їхнього перебування за біометричними паспортами в країнах Євросоюзу збігає, тож у подальшому вони можуть бути просто депортовані й отримати заборону на в’їзд.

За словами пасажирів, їм ніхто не повідомляє, що відбувається і як з ними вчинять далі. До того ж, на кордоні не можуть купити їжу, в тамтешніх маркетах є лише солодощі, вода та цигарки.

Українці розповідають, що зв’язувалися з консулами Міністерства зовнішніх справ України у Словенії, Італії та Австрії. Ті обіцяли їм допомогти, але наразі ситуація залишається без змін.

Також разом із з українцями на кордоні Італії зі Словенією застрягли й румунські автобуси, але в них наразі немає пасажирів.

Зазначимо, що Словенія ще два дні тому закрила кордон з Італією через епідемію коронавірусу. Наразі невідомо, чому перевізники вирішили поїхати саме через закриті пункти пропуску.

У Словенії зареєстровано 34 випадки інфікування коронавірусом, а в Італії кількість хворих вже перевищила 12 тис. осіб. Раніше закрити кордони з Італією вирішила й Австрія.