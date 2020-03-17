Соглашение Киева с боевиками: Арахамия заявил об обещании Ермака "ничего не подписывать" без консультаций с СН, фото — eadaily.com

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Соглашения с так называемыми ДНР и ЛНР не будут подписаны в Минске без информирования провластной фракции «Слуга народа». Об этом заявил ее руководитель Давид Арахамия на брифинге в Раде 17 марта.

У «слуги» спросили относительно раскола, который произошел в СН после того, как в СМИ попали черновики договоренностей в трехсторонней контактной группе, которых достигли в начале марта в Минске. Арахамия ответил, что конфликт внутри фракции исчерпан, поскольку руководитель Офиса президента Андрей Ермак якобы пообещал депутатам монобольшинства, что если будет что-то подписывать в ТКГ, то сначала придет на фракцию СН и объяснит нардепам логику действий.

Это была чисто коммуникативная ситуация. Информация в нет попала до брифинга Ермака, который объяснил, что там происходило. А перед этим были непрофессиональные высказывания, на которые среагировали наши нардепы, — объяснил Арахамия суть конфликта в своей фракции, когда несколько десятков нардепов написали письмо-обращение к президенту с требованием остановить подковерные договоренности с боевиками.

Арахамия рассказал на брифинге, что фракция организовала встречу с Ермаком, после которой «много людей отозвали заявление». Он оправдывал позицию Ермака, поскольку также считает, что когда идут переговоры, то «до финальных подписаний нельзя все говорить».

Если вы коммуницируете, то вы другой стороне даете повод узнать свою стратегию. Когда люди увидели суть, то поняли, что никакой измены нет, — рассказал руководитель фракции СН.

Ермак ранее объяснял, что пункт о создании консультативной группы в ТКГ, в которой будут только Киев, фейковые ДНР и ЛНР не имеет юридической силы — это лишь декларация. 13 марта в соцсетях опубликовали обращение к Зеленскому в ответ на объяснение Ермака о создании так называемой общего консультативного совета.