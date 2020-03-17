Антон Геращенко. Фото: Сьогодні

https://racurs.ua/ua/n135302-koronavirusnyy-karantyn-kontrol-nad-gromadskym-transportom-bude-zdiysnuvaty-policiya-geraschenko.html

Ракурс

Коронавірусний карантин в Україні передбачає перевезення обмеженої кількості пасажирів у громадському транспорті. У багатьох громадян виникає питання, хто буде контролювати виконання рішення уряду про те, що в салонах маршруток, автобусів, трамваїв і тролейбусів має перебувати не більше 10 пасажирів одночасно. Дане обмеження буде контролюватися співробітниками поліції.

Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко в Facebook.

Геращенко заявив, що головним завданням на даний момент є недопущення поширення коронавірусу, а найбільш небезпечним місцем для зараження є громадський транспорт.

Рішення щодо обмеження кількості пасажирів було важким, але необхідним і поліція докладе максимум зусиль, щоб ця вимога виконувалась.

Також Геращенко закликав українців до свідомості і за найменших ознак зараження залишатися на самоізоляції.

За словами Геращенка, у найближчі два тижні дуже важливо встановити усіх людей, що заразилися коронавірусом. Це дозволить хоча б частково контролювати епідемію.

Як раніше писав «Ракурс», Верховна Рада прийняла законопроект про коронавірус, який передбачає низку обмежень, спрямованих на боротьбу з поширенням інфекції. Закон носить тимчасовий характер і діятиме впродовж трьох місяців.