Коронавірус в Україні: депутатів «Слуги народу» готують до надзвичайного стану - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n135301-koronavirus-v-ukrayini-deputativ-slugy-narodu-gotuut-do-nadzvychaynogo-stanu-zmi.html

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Надзвичайний стан в Україні через епідемію коронавірусу можуть запровадити вже найближчим часом. Депутатам від «Слуги народу» сьогодні сказали залишатися в Києві на час карантину, щоб в разі необхідності вони могли оперативно зібратися на позачергове засідання парламенту. Про це на брифінгу у стінах парламенту зранку заявив керівник партії монобільшості Олександр Корнієнко.

На ранковому засіданні фракції «Слуга народу» народні обранці домовилися зібратися на позачергове засідання в найближчі 24 години, якщо раптом виникне необхідність запровадження НС, пишуть ЗМІ з посиланням на джерела.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський скликав на 17 березня екстрене засідання РНБО. За даними джерел ZN.UA, основним питанням для РНБО буде дискусія щодо запровадження в Україні надзвичайного стану, який має затвердити парламент.

Водночас сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Раді заявив, що Кабінет міністрів готовий до введення надзвичайного стану в Україні для запобігання поширенню коронавірусу.

Вчора рішенням уряду надзвичайна ситуація оголошена в двох областях. Надалі ми готові до впровадження НС так само, як це робить більшість країн, — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, 16 березня на Банковій відбулася розширена нарада щодо коронавірусу, на якій основними доповідачами були прем'єр-міністр Денис Шмигаль і секретар РНБО Олексій Данілов. У засіданні брали участь глави ОДА з усієї країни.