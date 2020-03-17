Коронавирус в Украине: депутатов «Слуги народа» готовят к чрезвычайному положению — СМИ

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Чрезвычайное положение в Украине из-за эпидемии коронавируса могут ввести в ближайшее время. Депутатам от «Слуги народа» сегодня сказали оставаться в Киеве на время карантина, чтобы в случае необходимости они могли оперативно собраться на внеочередное заседание парламента. Об этом на брифинге в стенах парламента утром заявил глава партии монобольшинства Александр Корниенко.

На утреннем заседании фракции «Слуга народа» народные избранники договорились собраться на внеочередное заседание в ближайшие 24 часа, если вдруг возникнет необходимость введения ЧП, пишут СМИ со ссылкой на источники.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский созвал на 17 марта экстренное заседание СНБО. По данным источников ZN.UA, основным вопросом для СНБО будет дискуссия о введении в Украине чрезвычайного положения, которое должен утвердить парламент.

В свою очередь, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе выступления в Раде заявил, что Кабинет министров готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения распространения коронавируса.

Вчера решением правительства чрезвычайная ситуация объявлена в двух областях. В дальнейшем мы готовы к внедрению ЧС так же, как это делает большинство стран, — заявил Шмыгаль.

Напомним, 16 марта на Банковой прошло расширенное совещание по коронавирусу, на котором основными докладчиками были премьер-министр Денис Шмыгаль и секретарь СНБО Алексей Данилов. В заседании принимали участие главы ОГА со всей страны.