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Законопроект о коронавирусе приняла Верховная Рада

Законопроект о коронавирусе приняла Верховная Рада

17 мар 2020, 08:35
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Законопроект о коронавирусе приняла Верховная Рада на утреннем внеочередном заседании 17 марта. Этот проект закона получил поддержку 344 народных избранников. Отметим, что законопроект по борьбе с распространением коронавируса в Украине является временным, он будет действовать только три месяца.

Законопроект про коронавірус ухвалила Верховна Рада

Законопроект предусматривает:

  • оперативную закупку работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии коронавируса в Украине с помощью переговорной процедуры, сокращенной до одного дня;

  • возможность 100% предоплаты за товары и услуги, которые будут закупаться для борьбы с коронавирусом;

  • освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС на лекарственные средства и товары медназначения, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом (перечень лекарств будет утверждать правительство);

  • предоставление возможности населению работать дистанционно в условиях карантина или идти в отпуск;

  • запрет на проведение мероприятий госнадзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;

  • отнесение введения карантина к форс-мажорным обстоятельствам;

  • административную ответственность за нарушение обсервации;

  • уголовную ответственность за умышленное заражение людей;

  • дополнительные надбавки для медперсонала и других работников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса.

Законопроект о коронавирусе приняла Верховная Рада

Законом правительству поручено в недельный срок установить дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания на коронавирус в размере до 200% зарплаты на период до завершения выполнения этих мероприятий, а также доплат отдельным категориям работников, обеспечивающим основные сферы жизнедеятельности.

Законом установлена административная ответственность за самовольное оставление места обсервации (карантина) инфицированным лицом, а также повышена уголовная ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, а также установлена админответственность за необнародование информации о публичных закупках.

Источник: Ракурс


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