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Ракурс
Раду на карантин: под стенами парламента продолжается митинг: трансляция

Раду на карантин: под стенами парламента продолжается митинг (ТРАНСЛЯЦИЯ)

17 мар 2020, 08:15
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Акция «Раду на карантин» сейчас продолжается под стенами украинского парламента. Народные избранники в 8.00 17 марта собрались на внеочередное заседание — парламентарии планируют рассмотреть несколько законопроектов, в том числе и проект закона по предотвращению распространения коронавируса в Украине.

Несмотря на общегосударственный карантин, депутаты продолжают свою работу, главная цель которой — протащить антинародные законопроекты — о рынке земли, о малом бизнесе, о капитуляции. Верховная Рада должна немедленно уйти на карантин, — говорится в заявлении Нацкорпуса, который сегодня пикетирует Раду.

Представители «Движения сопротивления капитуляции» также под стенами Верховной Рады требуют приостановить работу парламента.

Источник: Ракурс


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