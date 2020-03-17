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Ракурс
Раду на карантин: під стінами парламенту триває мітинг

Раду на карантин: під стінами парламенту триває мітинг (ТРАНСЛЯЦІЯ)

17 бер 2020, 08:15
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Акція «Раду на карантин» зараз триває під стінами українського парламенту. Народні обранці о 8.00 17 березня зібралися на позачергове засідання — парламентарі планують розглянути декілька законопроектів, зокрема й законопроект щодо запобігання поширенню коронавіруса в Україні.

Попри загальнодержавний карантин, депутати продовжують свою роботу, головна ціль якої — протягнути антинародні законопроекти — про ринок землі, про малий бізнес, про капітуляцію. Верховна Рада має негайно піти на карантин, — йдеться у заяві Нацкорпусу, який сьогодні пікетує Раду.

Представники «Руху опору капітуляції» також під стінами Верховної Ради вимагають призупинити роботу парламенту.

Джерело: Ракурс


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