Раду на карантин: під стінами парламенту триває мітинг (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Раду на карантин: під стінами парламенту триває мітинг

https://racurs.ua/ua/n135278-radu-na-karantyn-pid-stinamy-parlamentu-tryvaie-mityng-translyaciya.html

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Акція «Раду на карантин» зараз триває під стінами українського парламенту. Народні обранці о 8.00 17 березня зібралися на позачергове засідання — парламентарі планують розглянути декілька законопроектів, зокрема й законопроект щодо запобігання поширенню коронавіруса в Україні.

Попри загальнодержавний карантин, депутати продовжують свою роботу, головна ціль якої — протягнути антинародні законопроекти — про ринок землі, про малий бізнес, про капітуляцію. Верховна Рада має негайно піти на карантин, — йдеться у заяві Нацкорпусу, який сьогодні пікетує Раду.

Представники «Руху опору капітуляції» також під стінами Верховної Ради вимагають призупинити роботу парламенту.