Верховна Рада зібралася на позачергове засідання. Фото: Цензор.НЕТ

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Верховна Рада України 17 березня зібралася на позачергове засідання, щоб розглянути низку законопроектів, пов’язаних з боротьбою з коронавірусом, а також щоб вирішити, як буде працювати парламент під час карантину.

Засідання скликане на 8.00. На порядку денному засідання зазначено шість пунктів, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зокрема, це прийняття законопроекту № 3219 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», розгляд у другому читанні законопроектів № 2538 і № 2539 про підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, що закуповуються за рахунок держбюджету. Також депутати голосуватимуть за внесення змін до Податкового кодексу в частині підтримки платників податків.

Окрім того, депутати повинні будуть розглянути питання зміни в календарний план роботи Ради про заміну двох пленарних тижнів і тижня для зустрічі з виборцями на роботу в комітетах, а також проект постанови про роботу парламенту на період карантину.

Також повідомлялося, що Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 березня проголосує за призначення міністром економіки Ігоря Петрашка, а генеральним прокурором буде Ірина Венедіктова. Окрім того, передбачається, що народні депутати підтримають закон про відкриття ринку землі.