Венедіктова може стати генпрокурором. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n135273-zavtra-rada-pryznachyt-venediktovu-genprokurorom-i-vidkryie-rynok-zemli-zmi.html

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Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 березня проголосує за призначення міністром економіки Ігоря Петрашка, а генеральним прокурором буде Ірина Венедіктова.

Також народні депутати підтримають закон про відкриття ринку землі. Про це повідомили співрозмовники у фракції «Слуга народу» за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, пише «Обозреватель».

Також на сайті Верховної Ради з’явився проект постанови, яким Зеленським пропонує дане призначення. Проект постанови № 3227 «Про надання згоди на призначення президентом України Венедиктової І.В. на посаду генерального прокурора» був зареєстрований в Раді 16 березня. Його текст наразі відсутній, останній етап проходження — переданий на розгляд керівництву.

Венедіктова на парламентських виборах 2019 року була обрана народним депутатом від партії «Слуга народу», № 3 в списку. Також вона — голова комітету з питань правової політики у Верховній Раді IX скликання. 27 грудня 2019 року Зеленський призначив Венедіктову тимчасово виконуючою обов’язки директора Державного бюро розслідувань.

Ігор Петрашка закінчив Львівський національний політехнічний університет і має ступінь бакалавра бізнес-адміністрування. У 2001 році отримав диплом MBA бізнес-школи при університеті Вандербільта (США). З квітня 2013 року працює в агрохолдингу Ukrlandfarming.

Окрім цього, колишній народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Давид Макар’ян може стати заступником віце-прем'єра з реінтеграції Донбасу.

Нагадаємо, 5 березня парламент відправив у відставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. За таке рішення проголосували 263 народних депутата.