Володимир Зеленський, фото: ICTV

https://racurs.ua/ua/n135272-koronavirus-v-ukrayini-u-subotu-ochikuutsya-1-mln-testiv-z-kytau-zelenskyy.html

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З Китаю у суботу очікується прибуття швидких тестів на коронавірус у кількості, достатній приблизно для 1 млн людей.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні в ефірі телеканалу ICTV.

За його словами, передусім ці тести будуть передані військовослужбовцям.

Якщо ми можемо когось ізолювати, якщо люди самі розуміють, що треба ізолювати і бути вдома, і це найголовніше, то, що стосується, наприклад, нашої армії, наших військових, які захищають нашу країну, то вони будуть на передовій, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у Києві вже зафіксовані перші два випадки нового коронавірусу SARS-CoV-2.