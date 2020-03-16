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Владимир Зеленский, фото: ICTV
Коронавирус в Украине: в субботу ожидаются 1 млн тестов из Китая — Зеленскийhttps://racurs.ua/n135272-koronavirus-v-ukraine-v-subbotu-ojidautsya-1-mln-testov-iz-kitaya-zelenskiy.htmlРакурс
Из Китая в субботу ожидается прибытие быстрых тестов на коронавирус в количестве, достаточном примерно для 1 млн человек.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в эфире телеканала ICTV.
По его словам, прежде всего эти тесты будут переданы военнослужащим.
Если мы можем кого-то изолировать, если люди сами понимают, что надо изолировать и быть дома, и это самое главное, то, что касается, например, нашей армии, наших военных, которые защищают нашу страну, то они будут на передовой, — отметил Зеленский.
Напомним, в Киеве уже зафиксированы первые два случая нового коронавируса SARS-CoV-2.
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