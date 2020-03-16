Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: ICTV

Коронавирус в Украине: в субботу ожидаются 1 млн тестов из Китая — Зеленский

16 мар 2020, 23:03
999

Из Китая в субботу ожидается прибытие быстрых тестов на коронавирус в количестве, достаточном примерно для 1 млн человек.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в эфире телеканала ICTV.

По его словам, прежде всего эти тесты будут переданы военнослужащим.

Если мы можем кого-то изолировать, если люди сами понимают, что надо изолировать и быть дома, и это самое главное, то, что касается, например, нашей армии, наших военных, которые защищают нашу страну, то они будут на передовой, — отметил Зеленский.

Напомним, в Киеве уже зафиксированы первые два случая нового коронавируса SARS-CoV-2.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше