Владимир Зеленский, фото: ICTV

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Из Китая в субботу ожидается прибытие быстрых тестов на коронавирус в количестве, достаточном примерно для 1 млн человек.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в эфире телеканала ICTV.

По его словам, прежде всего эти тесты будут переданы военнослужащим.

Если мы можем кого-то изолировать, если люди сами понимают, что надо изолировать и быть дома, и это самое главное, то, что касается, например, нашей армии, наших военных, которые защищают нашу страну, то они будут на передовой, — отметил Зеленский.

Напомним, в Киеве уже зафиксированы первые два случая нового коронавируса SARS-CoV-2.