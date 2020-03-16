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В Киеве зафиксированы два первых случая инфицирования коронавирусом

В Киеве зафиксированы два первых случая инфицирования коронавирусом

16 мар 2020, 21:52
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Китайским коронавирусом в Украине инфицированы еще два человека. Случаи инфицирования подтвердили в Киеве.

Два первых случая инфицирования COVID-19 в Киеве подтвердили 16 марта. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции.

Сейчас в Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один — летальный.

Напомним, ранее в Черновицкой области были подтверждены еще два случая инфицирования коронавирусом. Также в Украине выздоровел первый больной коронавирусом COVID-19. Он сдал повторный анализ, который оказался отрицательным.

Теперь четыре случая инфицирования зафиксированы в Черновицкой области, еще один — в Житомирской (летальный) и два в Киеве.


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