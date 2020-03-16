В Украине зафиксированы новые случаи инфицирования коронавирусом

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В Украине по состоянию на 9.30 уже обнаружены пять случаев инфицирования новым коронавирусом SARS-CoV-2.

Четыре случая зафиксированы в Черновицкой области, еще один — в Житомирской. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Отмечается, что в целом ЦОЗ с начала года получил 94 подозрения на коронавирус.

Чтобы обезопасить себя от болезни, медики рекомендуют не трогать лицо руками, избегать контактов с людьми с острыми респираторными заболеваниями, соблюдать минимальную дистанцию 1,5 м и не употреблять сырое мясо, мясные субродукты и яйца.

Также в ЦОЗ рекомендуют обрабатывать руки антисептиком или мыть теплой водой с мылом в течение 20−40 секунд. Это поможет защититься не только от коронавируса, но и от других заболеваний, отмечают в ведомстве.

Коронавирусом также заразилась украинская и французская актриса Ольга Куриленко, известная, в частности, по роли в одном из фильмов бондианы — «Кванте милосердия». В своем Instagram она сообщила, что болеет уже почти неделю и находится дома во Франции в изоляции.

Напомним, в Минздраве призывают украинцев не верить мошенникам, которые продают якобы лекарства от коронавируса. В ведомстве отмечают, что таких лекарств еще не существует.