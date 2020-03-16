Коронавирус. Фото: Daily Excelsior

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Коронавирус представляет смертельную угрозу для человечества. По оценкам британских экспертов, эпидемия COVID-19 в Великобритании продлится еще 12 месяцев и коронавирусом заразится около 80% всего населения страны.

Около 15% населения Великобритании, а это около 7,9 млн человек, потребуется госпитализация, сообщает The Guardian, ссылаясь на секретный отчет для высокопоставленных чиновников британской Национальной службы здравоохранения.

Данные цифры были озвучены главным медицинским советником правительства Великобритании. При этом было отмечено, что такой прогноз дается на случай наихудшего развития сценария эпидемии.

Кроме этого, прогнозируется, что примерно 500 тыс. человек из 5 млн сотрудников основных служб критически важной инфраструктуры Великобритании могут заболеть COVID-19 в любое время в течение пика эпидемии, который ожидается в течение месяца.

В связи с распространением коронавируса, правительство Великобритании планирует отправить на карантин всех граждан старше 70 лет, которые относятся к группе повышенного риска.