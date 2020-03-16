Ученые ищут способы борьбы с новым коронавирусом

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Ракурс

В США 45 волонтеров примут участие в испытаниях вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.

Испытания начнутся сегодня в исследовательском центре США Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в Сиэтле. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник среди американских чиновников.

Эта вакцина является совместной разработкой Национального института здравоохранения США и биотехнологической компании Moderna.

Отмечается, что испытания таких вакцин потребует от года до 18 месяцев времени.

Возраст добровольцев составляет от 18 до 55 лет. Им будут вводить различные дозы, чтобы убедиться, что у вакцины нет тревожных побочных эффектов. Если их не обнаружат, ученые перейдут к более масштабным исследованиям.

Кроме того, в апреле начать свои испытания вакцины планирует компания Inovio Pharmaceuticals. В этих испытаниях также примут участие несколько десятков добровольцев. Испытания будут проходить в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-Сити (штат Миссури), после чего будут проведены аналогичные исследования в Китае и Южной Корее.

Напомним, ученые нашли антитело, которое лишает коронавирус возможности заражать клетки человеческого организма. Однако создание препаратов на его основе требует еще как минимум несколько месяцев тестирований.