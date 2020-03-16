Учені шукають способи боротьби з новим коронавірусом

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У США 45 волонтерів візьмуть участь у випробуваннях вакцини від нового коронавірусу SARS-CoV-2.

Випробування розпочнуться сьогодні у дослідницькому центрі США Kaiser Permanente Washington Health Research Institute у Сіетлі. Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на джерело серед американських чиновників.

Ця вакцина є спільною розробкою Національного інституту охорони здоров’я США та біотехнологічної компанії Moderna.

Зазначається, що випробування таких вакцин потребують від року до 18 місяців часу.

Вік добровольців становить від 18 до 55 років. Їм вводитимуть різні дози, щоб переконатися, що вакцина немає тривожних побічних ефектів. Якщо їх не виявлять, учені перейдуть до більш масштабних досліджень.

Крім того, у квітні розпочати свої випробування вакцини планує компанія Inovio Pharmaceuticals. У цих випробуваннях також братимуть участь кілька десятків добровольців. Випробування відбуватиметься в Університеті Пенсильванії та випробувальному центрі в Канзас-Сіті (штат Міссурі), після чого будуть проведені аналогічні дослідження в Китаї та Південній Кореї.

Нагадаємо, вчені знайшли антитіло, яке позбавляє коронавірус можливості заражати клітини людського організму. Однак створення препаратів на його основі потребує ще щонайменше кілька місяців тестувань.