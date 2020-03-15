Коронавірус: засіб проти хвороби знайдено, але на тестування ще знадобляться місяці

Учені шукають ліки від нового коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n135187-koronavirus-zasib-proty-hvoroby-znaydeno-ale-na-testuvannya-sche-znadoblyatsya-misyaci.html

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Ліки від коронавірусу SARS-CoV-2 знайшли учені з Університету Утрехта (Нідерланди).

Однак для їх широкого застосування ще потрібно провести тестування щодо безпеки та ефективності, котре займе кілька місяців. Про це йдеться у матеріалах дослідження, опублікованих на веб-сайті наукових препринтів BioRxiv.

Група дослідників під керівництвом Чуньяна Ванга виявила моноклональне антитіло, яке спеціалізується на розпізнаванні білка, котрий вірус використовує для атаки на клітини органів дихання людини.

Зв’язуючись з білком, розташованим на поверхні коронавірусу, це антитіло заважає йому приєднуватись до клітин, і таким чином унеможливлює проникнення вірусу всередину клітин для розмноження.

Тому, на думку вчених, це антитіло має значний потенціал для лікування та профілактики SARS-CoV-2

Учені вже працювали над антитілом проти коронавірусу SARS (також відомого як атипова пневмонія), коли розпочалася епідемія нового коронавірусу SARS-CoV-2. Вони встановили, що антитіла, ефективні проти першої хвороби, також можуть блокувати і другу, оскільки відповідні білки в обох вірусів дуже схожі.

Нагадаємо, в середині лютого китайські вчені назвали препарати, які допомагають боротися з новим коронавірусом.