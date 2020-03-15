Коронавірус міг призвести до смерті пасажира літака під час рейсу з ОАЕ до США

У світі триває спалах нового коронавірусу, фото: Md Shaifuzzaman Ayon

https://racurs.ua/ua/n135186-koronavirus-mig-pryzvesty-do-smerti-pasajyra-litaka-pid-chas-reysu-z-oaie-do-ssha.html

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Коронавірус SARS-CoV-2 міг стати причиною смерті 59-річного пасажира літака «Боїнг-777» авіакомпанії Emirates Flight, який помер під час польоту з Дубая (Об'єднані Арабські Емірати) до американського Бостона.

У чоловіка під час польоту зупинилося серце, повідомляє видання MassLive з посиланням на перс-службу поліції штату Массачусетс.

Житель американського міста Вустер 4 березня вилетів до міста Ченнаї (Індія). Повертаючись, він зробив пересадку в Дубаї.

Всього на борту цього літака перебували 322 пасажири та 18 членів екіпажу.

Враховуючи закордонні поїздки померлого, аналізи на коронавірус у його тіла візьмуть «з особливою обережністю», наголошують американські чиновники.

Зазначається, що в чоловіка до цього не спостерігалося хвороб, проте протягом останніх днів він скаржився на проблеми зі шлунком.

Точні причини смерті дозволить встановити розтин.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно здав тест на коронавірус. Цієї хвороби у нього не виявили.