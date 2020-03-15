Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Відбуваються довибори на одномандатному окрузі №179, фото: «Ракурс»

На Харківщині сьогодні відбуваються довибори до Верховної Ради

15 бер 2020, 10:30
999

У Харківській області розпочалися довибори до Верховної Ради, які відбуваються в одномандатному окрузі № 179.

Загалом на території Зачепилівського, Лозівського, Красноградського, Сахновщинського та Кегичівського районів працюють 189 виборчих дільниць. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Зазначається, що виборчі дільниці свою роботу розпочали вчасно.

На позачергових виборах до парламенту у липні 2019 року на цьому виборчому окрузі переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. 5 листопада його повноваження були достроково припинені. Кучер очолив Харківську облдержадміністрацію.

Цього разу у виборах беруть участь 37 кандидатів, з яких 10 — самовисуванці, а 27 висунуті політичними партіями.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» нещодавно зняла свого кандидата з участі у цих довиборах.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше