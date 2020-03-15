Відбуваються довибори на одномандатному окрузі №179, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n135185-na-harkivschyni-sogodni-vidbuvautsya-dovybory-do-verhovnoyi-rady.html

Ракурс

У Харківській області розпочалися довибори до Верховної Ради, які відбуваються в одномандатному окрузі № 179.

Загалом на території Зачепилівського, Лозівського, Красноградського, Сахновщинського та Кегичівського районів працюють 189 виборчих дільниць. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Зазначається, що виборчі дільниці свою роботу розпочали вчасно.

На позачергових виборах до парламенту у липні 2019 року на цьому виборчому окрузі переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. 5 листопада його повноваження були достроково припинені. Кучер очолив Харківську облдержадміністрацію.

Цього разу у виборах беруть участь 37 кандидатів, з яких 10 — самовисуванці, а 27 висунуті політичними партіями.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» нещодавно зняла свого кандидата з участі у цих довиборах.