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Відбуваються довибори на одномандатному окрузі №179, фото: «Ракурс»
На Харківщині сьогодні відбуваються довибори до Верховної Радиhttps://racurs.ua/ua/n135185-na-harkivschyni-sogodni-vidbuvautsya-dovybory-do-verhovnoyi-rady.htmlРакурс
У Харківській області розпочалися довибори до Верховної Ради, які відбуваються в одномандатному окрузі № 179.
Загалом на території Зачепилівського, Лозівського, Красноградського, Сахновщинського та Кегичівського районів працюють 189 виборчих дільниць. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.
Зазначається, що виборчі дільниці свою роботу розпочали вчасно.
На позачергових виборах до парламенту у липні 2019 року на цьому виборчому окрузі переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. 5 листопада його повноваження були достроково припинені. Кучер очолив Харківську облдержадміністрацію.
Цього разу у виборах беруть участь 37 кандидатів, з яких 10 — самовисуванці, а 27 висунуті політичними партіями.
Нагадаємо, партія «Слуга народу» нещодавно зняла свого кандидата з участі у цих довиборах.
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