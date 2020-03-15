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Ракурс
Сегодня проходят довыборы в одномандатном округе №179, фото: «Ракурс»

На Харьковщине сегодня проходят довыборы в Верховную Раду

15 мар 2020, 10:30
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В Харьковской области начались довыборы в Верховную Раду, которые проходят в одномандатном округе № 179.

Всего на территории Зачепиловского, Лозовского, Красноградского, Сахновщинского и Кегичевского районов работают 189 избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Отмечается, что избирательные участки свою работу начали вовремя.

На внеочередных выборах в парламент в июле 2019 года на этом избирательном округе победил кандидат от «Слуги народа» Алексей Кучер. 5 ноября его полномочия были досрочно прекращены. Кучер возглавил Харьковскую облгосадминистрацию.

На этот раз в выборах участвуют 37 кандидатов, из которых 10 — самовыдвиженцы, а 27 выдвинуты политическими партиями.

Напомним, партия «Слуга народа» недавно сняла своего кандидата с участия в этих довыборах.

Источник: Ракурс


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