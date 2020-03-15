Сегодня проходят довыборы в одномандатном округе №179, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n135185-na-harkovschine-segodnya-prohodyat-dovybory-v-verhovnuu-radu.html

Ракурс

В Харьковской области начались довыборы в Верховную Раду, которые проходят в одномандатном округе № 179.

Всего на территории Зачепиловского, Лозовского, Красноградского, Сахновщинского и Кегичевского районов работают 189 избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Отмечается, что избирательные участки свою работу начали вовремя.

На внеочередных выборах в парламент в июле 2019 года на этом избирательном округе победил кандидат от «Слуги народа» Алексей Кучер. 5 ноября его полномочия были досрочно прекращены. Кучер возглавил Харьковскую облгосадминистрацию.

На этот раз в выборах участвуют 37 кандидатов, из которых 10 — самовыдвиженцы, а 27 выдвинуты политическими партиями.

Напомним, партия «Слуга народа» недавно сняла своего кандидата с участия в этих довыборах.