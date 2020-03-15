В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: China News Service

https://racurs.ua/n135184-v-kazahstane-za-reshetku-popal-pranker-vydavavshiy-sebya-za-bolnogo-koronavirusom-video.html

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В Казахстане на 10 суток за решетку отправили 23-летнего пранкера, который в метро города Алматы выдавал себя за больного коронавирусом.

Он имитировал кашель и снимал соответствующие розыгрыши на видео. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Эти видеоролики пранкер размещал в соцсетях, в результате чего попал в поле зрения правоохранителей.

Пранкера арестовали по статье «мелкое хулиганство».

Отмечается, что перед началом рассмотрения его дела в суде пранкер снял видеоролик, в котором извинился за свои действия.

В настоящее время в Казахстане обнаружены шесть случаев нового коронавируса. Из них четыре — в Алматы.

Напомним, в конце 2018 года в Пакистане во время съемок ролика застрелили пранкера Рана Зухайра, который пугал людей, выдавая себя за привидение. От полученных ранений он скончался на месте инцидента.