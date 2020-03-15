У світі триває епідемія коронавірусу, фото: China News Service

https://racurs.ua/ua/n135184-u-kazahstani-za-raty-potrapyv-pranker-yakyy-vydavav-sebe-za-hvorogo-na-koronavirus-video.html

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У Казахстані на 10 діб за ґрати відправили 23-річного пранкера, який у метро міста Алмати видавав себе за хворого на коронавірус.

Він імітував кашель та знімав відповідні розіграші на відео. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу поліції міста.

Ці відеоролики пранкер розміщував у соцмережах, в результаті чого потрапив у поле зору правоохоронців.

Пранкера заарештували за статтею «дрібне хуліганство».

Зазначається, що перед початком розгляду його справи в суді пранкер зняв відеоролик, у якому вибачився за свої дії.

Наразі в Казахстані виявлено шість випадків нового коронавірусу. З них чотири — в Алматі.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року в Пакистані під час зйомок ролика застрелили пранкера Рана Зухайра, який лякав людей, видаючи себе за привида. Від отриманих поранень він помер на місці інциденту.