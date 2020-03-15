Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n135183-tramp-zrobyv-test-na-koronavirus-staly-vidomi-rezultaty.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп нещодавно здав тест на коронавірус.

Результати тесту виявилися негативними. Про це заявив лікар Білого дому Шон Конлі, повідомляє видання Politico.

Водночас лікар не повідомив, чи здаватиме Трамп повторний тест на коронавірус, як це зазвичай робиться у випадку з SARS-CoV-2.

Тест Трамп погодився пройти у п’ятницю ввечері, проте потрібен був час встановлення його результатів у лабораторії.

За тиждень до цього президент США контактував з двома членами бразильської урядової делегації, у котрих згодом виявили новий коронавірус. Проте, за словами Конлі, жодних симптомів, схожих на коронавірус, у Трампа з того часу не з’явилося.

Нагадаємо, президент Бразилії Жаїр Болсонару нещодавно спростував поширену раніше ЗМІ інформацію про те, що в нього в результаті проведених тестів нібито знайшли коронавірус.