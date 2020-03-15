Світом продовжує поширюватися новий коронавірус

https://racurs.ua/ua/n135182-epidemiya-koronavirusu-infikovani-vje-ponad-156-tys-osib-nyzka-krayin-ydut-na-karantyn-karta.html

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Епідемія коронавірусу SARS-CoV-2 триває. Вже інфіковано 156 тис. 295 осіб, 5 тис. 830 людей померли, 74 тис. 835 вилікувалися.

Найбільше випадків інфікування зафіксовано у материковому Китаї — понад 80,8 тис. (3 тис. 199 людей померли) та в Італії — 21 тис. 157 осіб, з них 1 тис. 441 — померли. Про це повідомляє BNO News.

Водночас у Китаї спостерігається значне зменшення кількості випадків хвороби. За інформацією влади країни, за добу там виявили лише 20 нових випадків інфікування. 10 людей померли, 1 тис. 370 — вилікувалися.

Загалом хвороба виявлена вже у 141 країні світу.

Щоб протистояти поширенню коронавірусу, низка країн запроваджують обмеження на пересування громадян.

Так, за інформацією видання Delfi, Литва з понеділка запроваджує тимчасовий карантин.

Також закрити свої кордони та заборонити масові заходи вирішила Латвія. У цій країні обмеження діятимуть з 17 березня по 14 квітня.

Влада Іспанії також вирішила закрити країну на карантин, який почне діяти з 8.00 16 березня. Для громадян будуть запроваджені обмеження на пересування, будуть закриті низка крамниць, а також ресторани та розважальні заклади.

Крім того, розширити обмеження, запроваджені через коронавірус, вирішив уряд Франції.

Прем'єр-міністр країни Едуар Філіп у суботу ввечері оголосив про закриття з 15 березня торгових точок та розважальних закладів до подальших розпоряджень. Під обмеження не потраплять лише життєво важливі заклади, такі як продуктові магазини, аптеки, банки й автозаправки, повідомляє RFI.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, через коронавірус Україна з 17 березня закриває кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.