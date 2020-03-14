Європою продовжує поширюватися новий коронавірус, фото: Держприкордонслужба

https://racurs.ua/ua/n135169-koronavirus-z-17-bereznya-ukrayina-zakryvaie-kordon-dlya-aviaciynogo-zaliznychnogo.html

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Україна з 00.00 17 березня на два тижні закриває держкордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Водночас пункти пропуску будуть відкриті для громадян України, які подорожують власним транспортом. Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Тож РНБО закликає українців до 17 березня повернутися на батьківщину.

Крім того, з 00.00 16 березня на два тижні призупиняється в’їзд до України іноземців та осіб без громадянства, окрім тих, хто має право на проживання на території України, та, за окремими рішеннями МЗС, акредитованих працівників дипустанов та представництв міжнародних організацій тощо.

Нагадаємо, в Україні вже виявлено три випадки інфікування коронавірусом. 13 березня коронавірус призвів до смерті 71-річної пенсіонерки в Житомирській області.